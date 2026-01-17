Cayó "el camaleón cordobés": apresaron a sujeto conocido por estafar con dólares falsos

El sospechoso, de 53 años, fue arrestado en un bar de la zona céntrica de la provincia de Córdoba cuando habría intentado pagar una consumición con billetes apócrifos.

Hoy 09:47

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 53 años en el barrio Güemes, acusado de intentar abonar una consumición con dólares falsos en un local gastronómico ubicado sobre calle Belgrano al 800.

El procedimiento se concretó en la víspera, cuando efectivos policiales advirtieron la presencia del individuo al ingresar al bar, donde había solicitado un menú valuado en unos 60.000 pesos. Ante la situación, se realizó un control preventivo, durante el cual el hombre se mostró ofuscado y se resistió al accionar policial.

Durante la requisa, precisa Cadena 3, los agentes secuestraron 200 dólares apócrifos que el sospechoso llevaba entre sus prendas. Según se informó, el hombre habría intentado hacerse pasar por un ciudadano de nacionalidad española al momento de realizar el pago.

De acuerdo con fuentes policiales, el detenido cuenta con antecedentes penales y estaría vinculado a distintos intentos de estafa en locales gastronómicos de los barrios Centro, Nueva Córdoba y Güemes. En el ámbito policial es conocido con el apodo de "el camaleón cordobés".

El caso quedó a disposición de la Justicia, que investigará su presunta participación en otros hechos de características similares.