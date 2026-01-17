Una joven recibió un botellazo en la cabeza tras una violenta pelea a la salida de un boliche

Una pelea que comenzó entre dos varones escaló rápidamente. La joven herida salió en defensa de uno de los chicos y fue golpeada por otra mujer.

Hoy 11:21

La salida del boliche céntrico de la ciudad de Añatuya, se convirtió en el escenario de un violento enfrentamiento que dejó a una joven herida de gravedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el relato de testigos presenciales, el conflicto se inició como una riña mano a mano entre dos varones.

La situación empeoró cuando dos adolescentes se involucraron en la disputa. De acuerdo con las declaraciones recabadas, una de las jóvenes atacó por la espalda a uno de los involucrados. En respuesta, la otra adolescente —en defensa del agredido— le propinó un botellazo en el rostro, dejando a la primera tendida en el asfalto.

Te recomendamos: Gresca y sangre en Añatuya: una pelea familiar que destapó una presunta venta de drogas

Mientras la pelea entre los jóvenes continuaba, transeúntes y padres que esperaban a sus hijos tuvieron que intervenir para reanimar a la víctima, ya que la joven golpeada con la botella quedó inconsciente momentáneamente.

Por otro lado intentaron separar a los atacantes, ante la ferocidad de la gresca que no cesaba.

El punto más crítico señalado por los testigos fue la nula respuesta de la seguridad, a pesar de que el incidente se prolongó por aproximadamente 20 minutos y la joven herida deambulaba por la esquina con el rostro y el torso ensangrentados, no hubo presencia de personal policial ni de seguridad del boliche.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial sobre el estado de salud de la joven ni se han reportado detenciones vinculadas al hecho.