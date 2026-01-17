Ingresar
País

El grupo militar iraní Fuerza Quds fue declarado organización terrorista por el Gobierno

Lo oficializó la Oficina del Presidente mediante un comunicado. Se trata de un grupo militar iraní acusado de realizar actos de terrorismo en otros países.

Hoy 11:58
Fuerza Quds

El Gobierno declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní. La decisión fue comunicada este sábado por la Oficina del Presidente.

Con la decisión de la gestión de Javier Milei, el grupo queda incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La Casa Rosada lo acusa de estar detrás de los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel.

La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países.

“La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994″, señaló el comunicado del Gobierno.

Desde el Ejecutivo explicaron que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados “quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades”.

El Gobierno destacó su “compromiso inquebrantable” de reconocer a los terroristas. Esta semana, ya había declarado como organización terrorista a la Hermandad Musulmana.

La Fuerza Quds, el grupo de elite terrorista iraní vinculado al atentado de la AMIA

De acuerdo a lo que informó la Casa Rosada, Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL.

“El régimen iraní no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido, designándolo actualmente como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, subrayó el comunicado de la Oficina del Presidente.

Además, señaló que Vahidi ya se encuentra incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

Qué es y cómo opera la Fuerza Quds

La Fuerza Quds es un brazo operativo de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) que opera en el exterior. Ahora, la Argentina lo declaró como grupo terrorista.

La división del IRGC, un importante instrumento de la política exterior iraní, tiene presencia comprobada en varias naciones del mundo.

Fue creado en la década del ‘80, durante la guerra entre Irán e Irak, y responde al ayatolá Alí Jamenei

