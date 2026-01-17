Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ENE 2026 | 30º
X
Policiales

Añatuya: recuperaron una moto robada y demoraron a un joven de 23 años

Efectivos de la Departamental 13 lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída durante la madrugada de este sábado. El conductor del rodado fue trasladado a la base policial.

Hoy 13:19
Moto recuperada

El hecho se desencadenó alrededor de las 5 de la madrugada de este sábado, cuando el personal policial recibió la alerta desde la base sobre el robo de una Yamaha Crypton roja y blanca, ocurrido unas dos horas antes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante los recorridos preventivos, los uniformados divisaron un vehículo de idénticas características en la intersección de calle José Ingenieros y Avenida Belgrano. Al interceptar el rodado, que circulaba sin dominio colocado, identificaron al conductor como Juan Sebastián Bulacio (23), residente del barrio Manziones.

Te recomendamos: Añatuya: colapsa un edificio histórico en el centro por las intensas lluvias

Tras consultar con la Comisaría 41, se confirmó que el número de motor coincidía con el de la unidad denunciada como robada.

La fiscal de turno, Dra. María Emilia Ganen, intervino en el caso y dispuso que el motovehículo sea entregado a su propietario, dado que el damnificado optó por no radicar la denuncia penal. En cuanto al joven demorado, se ordenó que recuperara su libertad ambulatoria luego de cumplir con el acta de identificación y el registro de antecedentes.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Regresaban de Brasil: familia santiagueña se salvó de milagro tras volcar su vehículo e incendiarse
  2. 2. El tiempo para este sábado 17 de enero en Santiago del Estero: jornada inestable y 32ºC de máxima
  3. 3. La provincia desplegó un amplió operativo en los lugares afectados por fenómenos climáticos
  4. 4. El Gobierno informó que Argentina se sumará a la histórica misión Artemis II de la NASA con el microsatélite Atenea
  5. 5. El Manchester United de Martínez se quedó con el clásico ante un City desconocido que se aleja de la pelea
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT