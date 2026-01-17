Añatuya: recuperaron una moto robada y demoraron a un joven de 23 años

Efectivos de la Departamental 13 lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída durante la madrugada de este sábado. El conductor del rodado fue trasladado a la base policial.

Hoy 13:19

El hecho se desencadenó alrededor de las 5 de la madrugada de este sábado, cuando el personal policial recibió la alerta desde la base sobre el robo de una Yamaha Crypton roja y blanca, ocurrido unas dos horas antes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante los recorridos preventivos, los uniformados divisaron un vehículo de idénticas características en la intersección de calle José Ingenieros y Avenida Belgrano. Al interceptar el rodado, que circulaba sin dominio colocado, identificaron al conductor como Juan Sebastián Bulacio (23), residente del barrio Manziones.

Te recomendamos: Añatuya: colapsa un edificio histórico en el centro por las intensas lluvias

Tras consultar con la Comisaría 41, se confirmó que el número de motor coincidía con el de la unidad denunciada como robada.

La fiscal de turno, Dra. María Emilia Ganen, intervino en el caso y dispuso que el motovehículo sea entregado a su propietario, dado que el damnificado optó por no radicar la denuncia penal. En cuanto al joven demorado, se ordenó que recuperara su libertad ambulatoria luego de cumplir con el acta de identificación y el registro de antecedentes.