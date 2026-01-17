Con un golazo de Lautaro, Inter ganó y se afianza en lo más alto de la Serie A

El Toro volvió a ser decisivo y, con una verdadera obra de arte, le dio el triunfo a su equipo por la fecha 21 de la Serie A, para seguir firme en la cima del campeonato.

Hoy 13:49

El Toro Martínez no se detiene. A los 20 minutos del primer tiempo, el capitán del Inter controló la pelota dentro del área, puso el cuerpo para aguantar la marca y, fiel a su apodo, sacó un remate de tres dedos imposible para el arquero. Golazo y ventaja para un equipo que sabe sufrir y golpear en el momento justo.

Con ese tanto, Lautaro se consolidó como máximo goleador de la Serie A con 11 goles y alcanzó los 15 en la temporada en 27 partidos disputados. Además, el delantero bahiense escribió otra página histórica al quedar quinto en la tabla de máximos goleadores argentinos en Italia, con 126 tantos, superando a Gonzalo Higuaín. El líder de ese ranking sigue siendo Gabriel Batistuta, con 184.

El gol del argentino fue suficiente para que el Inter manejara el trámite sin demasiados sobresaltos y se quedara con tres puntos clave en su lucha por el título. Con esta victoria, el conjunto neroazzurro se mantiene en lo más alto de la tabla y le sacó seis puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, Milan (43), que el domingo recibirá a Lecce.

Cuándo vuelve a jugar Inter

El próximo compromiso del Inter será este martes, cuando reciba al Arsenal por la séptima fecha de la fase regular de la Champions League. Los italianos suman 12 puntos y se medirán ante un equipo inglés con puntaje ideal, en un cruce que promete ser un verdadero partidazo desde las 17.00 (hora local).