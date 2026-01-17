Ingresar
Audaz robo en la Feria de Gallo: desatornillaron chapas y se llevaron gran cantidad de mercadería

La denunciante sospecha de dos personas conocidas en el ámbito de la feria, identificadas por los alias “Gallo” y “Lata”.

Hoy 15:03

Un importante robo fue denunciado este viernes en un local comercial ubicado en la Feria de Gallo, en inmediaciones de avenida Avellaneda y San Martín, barrio Mercantil, generando preocupación entre feriantes y vecinos de la zona.

Según se informó, la damnificada, una mujer de 60 años, con domicilio en barrio Villa Balnearia, advirtió el ilícito al abrir su local comercial, identificado como Local N.º 15, donde constató que personas desconocidas desatornillaron las chapas del fondo del puesto para ingresar y sustraer una gran cantidad de mercadería.

Entre los elementos robados, se detalló el faltante de:

30 juegos de sábanas de diferentes medidas y colores

24 toallones de colores varios

12 pantalones de dama, lisos y estampados, en talles especiales

Indumentaria para bebés con perchas

8 blusas de dama de distintos colores

De acuerdo a lo manifestado en sede policial, la denunciante sospecha de dos personas conocidas en el ámbito de la feria, identificadas por los alias “Gallo” y “Lata”, aunque la autoría del hecho aún se encuentra bajo investigación.

Intervino la Comisaría Comunitaria N.º 50, dándose participación al Departamento Robo y Hurto, por disposición del fiscal interviniente, Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del hecho.

