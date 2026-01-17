Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ENE 2026 | 31º
X
Policiales

Video: una abogada e influencer santiagueña fue filmada realizando gestos racistas en Ipanema y le incautaron el pasaporte

La mujer fue a la comisaría este sábado, le retuvieron el pasaporte y fue derivada al sistema penitenciario para colocarse una tobillera electrónica.

Hoy 16:01
Agostina Paez

Una santiagueña tuvo su pasaporte incautado por ofensas racistas en Ipanema, en la Zona Sur de Río de Janeiro. Se trata de Agostina Páez, de 29 años, quien también deberá usar una tobillera electrónica, tras una decisión de la Justicia a pedido de la Comisaría 11ª (Rocinha), que investiga el caso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en un bar el pasado miércoles 14. La víctima declaró en la comisaría que la mujer le habría señalado con el dedo y proferido insultos de carácter racial, al llamarlo “negro” de manera peyorativa y discriminatoria.

Te recomendamos: Regresaban de Brasil: familia santiagueña se salvó de milagro tras volcar su vehículo e incendiarse

La discusión se produjo a raíz de un supuesto error en el pago de la cuenta. El empleado fue a revisar las cámaras del local y, en ese momento, la mujer imitó a un mono y reprodujo los sonidos del animal.

También pronunció la palabra “Mono”, utilizada en el idioma español para referirse a personas negras como una ofensa, en alusión a monos.

La mujer fue a la comisaría, tuvo el pasaporte retenido y fue derivada al sistema penitenciario para colocarse la tobillera electrónica.

TEMAS Brasil

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Regresaban de Brasil: familia santiagueña se salvó de milagro tras volcar su vehículo e incendiarse
  2. 2. El tiempo para este sábado 17 de enero en Santiago del Estero: jornada inestable y 32ºC de máxima
  3. 3. La provincia desplegó un amplió operativo en los lugares afectados por fenómenos climáticos
  4. 4. El Gobierno informó que Argentina se sumará a la histórica misión Artemis II de la NASA con el microsatélite Atenea
  5. 5. El Manchester United de Martínez se quedó con el clásico ante un City desconocido que se aleja de la pelea
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT