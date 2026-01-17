Ingresar
Policiales

Video: un hombre entró a robar en una panadería a plena luz del día y terminó detenido

El hecho se registró este sábado por la tarde en la ciudad Capital. El sospechoso fue reducido cuando intentaba refugiarse en una vivienda y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 16:59

Un hecho de inseguridad ocurrido en la tarde de este sábado generó preocupación en inmediaciones de avenida Rivadavia y Milburg, en la ciudad Capital, donde una panificadora fue escenario de una presunta acción delictiva.

Según información policial, alrededor de las 14 horas, efectivos de la División Cuarta, que realizaban recorridos preventivos por la zona de avenida Aguirre y calle Libertad, tomaron conocimiento de lo sucedido y se dirigieron rápidamente al lugar, tras ser alertados sobre el ingreso de un sujeto a robar en un local comercial.

Durante el desplazamiento por avenida Rivadavia, los uniformados lograron divisar a un individuo conocido en el ambiente delictivo con el apodo de “Diabólico” Coria, quien se movilizaba a pie por el pasaje Dubrovich, en el barrio Rivadavia, en compañía de una mujer que no pudo ser identificada.

Al intentar interceptarlo, el móvil policial giró hacia el pasaje y se dio la voz de alto, pero el sospechoso comenzó a correr e intentó ingresar a un inmueble perteneciente a la familia Sosa. Sin embargo, los moradores cerraron las puertas metálicas de la vivienda, lo que frustró su ingreso y permitió que los efectivos lograran reducirlo y esposarlo a pocos metros del lugar.

El aprehendido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Desde la fuerza se indicó que se aguarda que los damnificados se presenten a la brevedad para radicar la denuncia penal correspondiente y avanzar con las actuaciones judiciales por el hecho investigado.

