Marta Fort protagonizó un accidente de tránsito y atropelló a una mujer de 89 años en Palermo

La hija de Ricardo circulaba con su camioneta BMW cuando impactó con la señora. La palabra de su abogado, César Carozza

Hoy 17:28

Marta Fort, hija del empresario y figura mediática Ricardo Fort, protagonizó este sábado un accidente vial en la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, en el barrio de Palermo. Según informaron fuentes policiales, Fort atropelló a una mujer de 89 años, quien quedó tendida en el suelo y debió ser asistida por el SAME.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con información policial, la mujer cruzaba la calle “de manera incorrecta” en el momento en que fue impactada levemente por el vehículo conducido por Marta Fort, de 21 años. El SAME atendió rápidamente a la víctima, diagnosticó politraumatismos y la trasladó a un hospital porteño para ser asistida.

La causa fue caratulada como “lesiones” y la actuación judicial recayó en la Unidad de Flagrancia NORTE, a cargo de la doctora Amanda Ferteins, según datos oficiales. Se notificó a Fort sobre las diligencias antes de que la conductora abandonara el lugar.

El doctor César Carozza, abogado de Marta Fort y la familia, detalló que la mujer herida “está bien” y agregó que, por ahora, es todo lo que puede decir al respecto. El lunes próximo, el letrado se presentará para obtener datos que permitan formalizar la denuncia del siniestro. Indicó además que el automóvil involucrado no fue secuestrado, dado que la policía tomó acción en el sitio del incidente.

Carozza aseguró que la mujer fue trasladada al Hospital Rivadavia, donde fue asistida por el personal hospitalTestigos consultados refirieron que la conductora se abrió para esquivar un vehículo estacionado en doble fila y, en esa maniobra, atropelló a la mujer. “Ella venía conduciendo, había uno en doble fila, se abrió para pasarlo y se la llevó por delante. También había una moto entorpeciendo”, relataron los presentes, que se acercaron para ayudar.

Luego de recibir las notificaciones correspondientes, Marta Fort quedó a disposición de la Justicia y se retiró del lugar tras cumplirse las formalidades del caso. En las imágenes, se la ve movilizada por el incidente del que afortunadamente no hubo que lamentar efectos mayores.

Cabe recordar que Felipe Fort, el hermano gemelo de Marta, también protagonizó un incidente vehicular meses atrás cuando chocó con una moto. El hecho fue calificado como un “choque simple” sin heridos y sin consecuencias legales para los involucrados. Tanto Fort como el motociclista Victoriano Jesús Valdivia Rojas decidieron no presentar acciones judiciales, por lo que el hecho quedó registrado únicamente en una constancia policial.

El incidente se produjo cuando ambos vehículos circulaban en la misma dirección por Avenida del Libertador y, al llegar a la calle Mariscal Ramón Castilla, el conductor de la moto intentó girar. En ese momento, el auto conducido por Fort impactó desde atrás. La unidad del SAME que acudió al lugar realizó controles clínicos y confirmó que no hubo lesiones. Ambas partes decidieron no instar acción penal, por lo que se labró una constancia sin apertura de causa judicial.

El operativo de emergencia estuvo a cargo del SAME, cuyos médicos realizaron exámenes clínicos a ambos conductores y confirmaron que ninguno sufrió lesiones. Ambos vehículos, un automóvil BMW 220i conducido por Fort y la motocicleta de Valdivia Rojas, cuentan con seguros en regla, según confirmó el abogado César Carozza a Teleshow. “Será una cuestión a resolver con las compañías”, sintetizó