Melody Luz explicó por qué su hija Venezia no tiene relación con Mariana Nannis

La bailarina contó el conflicto que atravesó con la mediática durante su embarazo junto a Alex Caniggia.

Hoy 18:23

Melody Luz contó por primera vez por qué Venezia, la hija de casi tres años que tuvo con Alex Caniggia, no tiene vínculo con su abuela, Mariana Nannis.

Al aire de Sálvese quien pueda (América), donde estuvo como panelista invitada, dio detalles de la interna familiar. "No me interesa una mujer que me dejó sin techo cuando estaba embarazada”, dijo sin titubear.

De acuerdo con su testimonio, el hecho se dio cuando ella y Alex estaban en un departamento de Puerto Madero, luego de abandonar el Hotel Faena, mientras evaluaban en qué lugar quedarse. En ese marco, la postura de la exmujer de Claudio Paul Caniggia fue terminante y los forzó a retirarse, aun cuando la bailarina cursaba un embarazo avanzado. “Yo no podía ni levantar una bolsa”, recordó.

“Pensó que yo era una ocupa. Soy una chica de San Martín y lo digo con orgullo. Lo que no pensó es que en mi panza llevaba sangre de su sangre”, dijo respecto a los prejuicios que siempre tuvo Nannis sobre su persona.

Consultada sobre la relación entre su hija y la abuela paterna, Melody Luz fue categórica. Señaló que su prioridad es que Venezia se críe en un entorno de cariño sincero, alejado de conductas clasistas. En esa línea, resaltó la presencia de su propia madre, a quien define como la auténtica abuela en la vida de la pequeña.

Muy diferente fue su postura respecto del “Pájaro”. La bailarina destacó el vínculo afectuoso que el exfutbolista mantiene con su nieta y aseguró que la relación es cercana y constante. “Juegan, dibujan, pasan tiempo juntos. Es un abuelo presente”, afirmó. Además, señaló que Alex sigue desarrollando tareas laborales junto a su padre dentro del mundo del fútbol.