La municipalidad trabaja en la limpieza y mantenimiento del parque Aguirre

Personal de la Dirección de Parques y Paseos acondicionó el mobiliario urbano, concretó el barrido de todas las calles, levantó las ramas y hojas caídas y recolectó los residuos arrojados en la vía pública.

Hoy 18:59

La Municipalidad de la Capital realizó la limpieza de varios sectores del Parque Aguirre, como la zona del balneario, de los asadores, el Parque de los Niños, la Costanera y otras áreas donde los vecinos asisten masivamente.

Personal de la Dirección de Parques y Paseos acondicionó el mobiliario urbano, concretó el barrido de todas las calles, levantó las ramas y hojas caídas y recolectó los residuos arrojados en la vía pública. 

Las tareas de mantenimiento se realizan de manera periódica para mantener en buenas condiciones el principal espacio verde de la ciudad, donde los vecinos disfrutan de múltiples actividades al aire libre durante estas vacaciones de verano.

