La Municipalidad trabaja en la recuperación y puesta en valor del Teatro del Pueblo

Hoy 19:02

La Municipalidad de la Capital avanza en la obra de refuncionalización y puesta en valor del edificio del Teatro del Pueblo, ubicado en el predio del Parque Oeste.

Los trabajos se realizan por etapas y forman parte de una planificación que resguarda la estructura original del histórico edificio y que significan una importante inversión en infraestructura cultural decidida por la intendente Ing. Norma Fuentes.

La Dirección de Cultura de la Capital informó que entre las tareas interiores ya ejecutadas se pueden mencionar la renovación y cambio de pisos, revestimiento y pintura de la totalidad de las paredes, y reemplazo de estructuras de madera. A ello se suma la sustitución de aberturas (puertas y ventanas) interiores, instalación de sanitarios, griferías y accesorios de baños, contando además con un sanitario para personas con discapacidad.

La repartición indicó además que los trabajos “incluyen también una actualización total de las instalaciones eléctricas, como así la constatación del funcionamiento óptimo de los sistemas de cañerías. Continuando con la planificación establecida se prevé para la parte exterior la renovación integral del techo, impermeabilización y aislación de la cubierta”.

Finalmente, en el proceso de refuncionalización del Teatro del Pueblo, se planificó la instalación del equipamiento escénico y sonoro necesario para el correcto funcionamiento de la sala.