Cortarán el tránsito en un tramo de avenida Colón por el avance de la obra de repavimentación

La interrupción comenzará el lunes 19 y afectará la mano norte-sur entre La Rioja y Alsina. Los cruces estarán habilitados y no se modificarán los recorridos del transporte público.

Hoy 19:03

Por el avance de la obra de repavimentación que se ejecuta sobre la avenida Colón, la Dirección de Tránsito informó que a partir del próximo lunes 19 se realizará un corte de tránsito en un sector de esa importante arteria de la ciudad.

Según se indicó, la interrupción será en la mano norte-sur, en el tramo comprendido entre las calles La Rioja y Alsina, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas durante el período que duren los trabajos.

Desde el área aclararon que, pese a la restricción, los cruces de la avenida Colón a lo largo de toda su extensión permanecerán habilitados, lo que permitirá mantener la conectividad transversal en la zona.

Asimismo, se informó que el corte no afectará el recorrido de ninguna línea del transporte público de pasajeros, que continuará funcionando con normalidad.