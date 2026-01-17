Federico Girotti, el goleador surgido en River que no le cerró la puerta a Boca: "No hay que decir que no"

El delantero que acaba de ser transferido de Talleres a Alianza Lima fue consultado sobre la hipotética chance de que el Xeneize lo fuera a buscar. "Esto es trabajo, le daría una vuelta de rosca". afirmó.

Hoy 16:17

Federico Girotti reconoció que estaría dispuesto a analizar una oferta de Boca a pesar de su pasado en River. “Creo que no hay que decirle que no a ningún equipo”, afirmó en declaraciones a Dsports el delantero que acaba de ser transferido de Talleres a Alianza Lima.

La consulta se dio en medio de un mercado de pases en el que Miguel Borja se postuló para ponerle la camiseta xeneize y Sebastián Villa manifestó sus ganas de jugar en el Millonario. Si bien el primero ya firmó con Cruz Azul, el otro sigue con sus esfuerzos para reflotar la negociación.

El propio Girotti explicó que“por más de que haya un pasado en River, esto es un trabajo” para justificar su decisión de no cerrar ninguna puerta. Además, en el momento de la consultas, agregó: “Es complicado, me ponés en un compromiso (risas), pero le daría una vuelta de rosca”.

El atacante de 26 formó parte del primer ciclo de Marcelo Gallardo: disputó 49 partidos, convirtió ocho goles y ganó cuatro títulos. Le convirtió un tanto a Boca en el Superclásico disputado el 2 de enero de 2022 en la Bombonera por la Copa Maradona que terminó empatado 2-2.