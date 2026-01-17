Los jugadores de Racing se quedaron fuera del viaje a Chile

El plantel partió rumbo al país trasandino para el amistoso ante Universidad de Chile que se jugará este domingo en Concepción.

Hoy 17:20

Adrián Martínez, Adrián Fernández, Marcos Rojo y Baltasar Rodríguez presentaron un cuadro viral y quedaron desafectados para el amistoso ante Universidad de Chile. El plantel de Racing viajó sin estos cuatro jugadores para el encuentro que se disputará este domingo a las 19 en Concepción.

La idea de Gustavo Costas sería utilizar a los titulares en el único partido de preparación que disputará antes del arranque del campeonato, que será el próximo fin de semana. La Academia realizó la pretemporada en Ciudad del Este, donde apenas disputó un duelo informal contra Ameliano.

Los dos refuerzos que Racing contrató hasta el momento en el mercado de pases (Valentín Carboni y Matko Miljevic) estarán desde el arranque. La delegación regresará al país luego del encuentro y comenzará a pensar en el choque contra Gimnasia, el sábado a las 19.30 en La Plata.

A la espera de la confirmación, los 11 de Costas para jugar con Universidad de Chile serían: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Miljevic; Carboni, Adrián Balboa y Duván Vergara.