Bombazo del representante de Cetré: “Le encanta River”

El manager del extremo colombiano, figura de Estudiantes durante 2025, reveló que a su cliente le gustaría jugar en el Millonario.

Hoy 17:57

Mientras River Plate continúa buscando un delantero desequilibrante para completar el plantel de Marcelo Gallardo, Giancarlo Uda, el representante del colombiano Edwin Cetré, figura de Estudiantes, confesó que al extremo le gusta la idea de jugar en el Millonario.

En primer lugar, el Uda comentó: “Edwin vive demasiado agradecido con Estudiantes de La Plata porque el club le dio todo y él le dio todo al club, pero si en algún momento tiene que cambiar de equipo me dijo que ojalá fuera a River Plate”.

A modo de cierre de su conversación con el programa No Tan Distintos, de Picado TV, el manager confesó: “Me dijo que le encantaba River Plate, pero todavía no ha llegado ningún mensaje desde Núñez”.

Luego, reconoció que si tiene ofertas desde la liga brasileña, aunque no desveló si se trata de una o más instituciones ni cuáles son los interesados.

Cetré llegó a la Argentina en enero de 2024, luego de que el Pincharrata le comprará el 50% del pase a Independiente Medellín a cambio de 2.5 millones de dólares. Desde entonces, el nacido en Santiago de Cali disputó 85 partidos con el León, en los que marcó 12 goles y repartió la misma cantidad de asistencias.

Además, el extremo izquierdo ganó cuatro títulos en sus dos temporadas con el León: Copa de la Liga Profesional 2024, Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones (2024 y 2025).

Las características futbolísticas de Cetré son similares a las de muchos de los jugadores que River apuntó en el vigente mercado de pases. Por el momento, la dirigencia se interesó en Gianluca Prestianni, Tadeo Allende, Sebastián Villa, Santino Andino Y Maher Carrizo, pero no logró contratar a ninguno. Ahora, podría tener una chance más para evaluar.