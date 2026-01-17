Una familia se salvó de milagro tras incendiarse por completo su camioneta en la Ruta 98

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde, a unos 8 kilómetros de Pozo Dulce. El conductor logró poner a salvo a su esposa y a sus dos hijos antes de que el fuego consumiera el vehículo.

Hoy 21:25

Un incendio vehicular ocurrido en la tarde de este viernes pudo terminar en tragedia sobre la Ruta Provincial N° 98, en el departamento Belgrano, donde una camioneta se prendió fuego por completo mientras circulaba a unos 8 kilómetros de la localidad de Pozo Dulce.

El hecho se registró alrededor de las 14.45, cuando Emiliano Andrés Cruciani, oriundo de la ciudad de Bandera, regresaba desde Ceres (Santa Fe) hacia su domicilio, acompañado por su esposa y sus dos hijos menores. De acuerdo con el informe policial, el conductor detuvo la marcha sobre la banquina tras percibir olor a quemado.

Al abrir el capot del rodado, las llamas se propagaron de manera inmediata, lo que impidió cualquier intento de sofocar el foco ígneo y provocó que el fuego consumiera la camioneta en su totalidad.

Alertados por un transeúnte, efectivos del Destacamento N° 2 de Fortín Inca, a cargo del Sargento Primero Cristian Luna y el Agente Adrián Chazarreta, se dirigieron al lugar a bordo del móvil MT 981, donde constataron que las pérdidas materiales eran totales.

Según manifestó el propio conductor ante las autoridades, su prioridad fue poner a resguardo a su familia, logrando sacar del vehículo a su esposa y a sus hijos antes de que el incendio se intensificara. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones ni fue necesaria la asistencia médica.

Pese a la magnitud del siniestro, que generó alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona, no se registraron víctimas. El personal policial realizó las actuaciones de rigor en el lugar para establecer las causas del incendio, que por el momento permanecen bajo investigación.