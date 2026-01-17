Ingresar
Güemes arrancó la pretemporada con dos triunfos ante la Reserva de Atlético Tucumán

El Gaucho disputó su primer amistoso del año en el estadio Arturo “Jiya” Miranda y ganó ambos partidos, con buenas sensaciones en el inicio de los trabajos.

Hoy 21:47
Güemes Atlético Tucumán

Güemes tuvo un arranque positivo de pretemporada este sábado por la mañana al enfrentar a la Reserva de Atlético Tucumán en el estadio Arturo “Jiya” Miranda. El conjunto santiagueño disputó dos partidos amistosos y se impuso en ambos, dejando buenas señales de cara a lo que viene.

En el primer encuentro, Güemes fue claramente superior y se quedó con una victoria por 3 a 0. La alineación inicial fue Finochietto; Bordón, Oneto, Lazza, Benítez; Gerez, Bergés, Baier, Véliz; Sala y Amilivia. La gran figura fue Amilivia, autor de los tres goles del equipo gaucho.

Luego llegó el segundo partido, donde Güemes volvió a mostrar eficacia ofensiva y ganó 4 a 2. En este caso formó con Pallares; Arnay, Juárez Walter, Melillán, Rizzi; Espósito, Juárez Nicolás, Quiroz, Pugliese; Mendoza y Sánchez Sotelo. Los goles fueron convertidos por Sánchez Sotelo, Mendoza, Espósito y Nicolás Juárez.

Ambos encuentros se disputaron en dos tiempos de 25 minutos, permitiendo al cuerpo técnico observar a la mayoría del plantel y empezar a sacar conclusiones. De esta manera, Güemes comenzó la pretemporada con el pie derecho, sumando rodaje, confianza y buenos resultados en casa.

