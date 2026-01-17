Central Argentino y Vélez abren las semifinales del Torneo Regional

El Albo recibe al Fortín de San Ramón este domingo en el Osvaldo Juárez por el partido de ida de la Quinta Ronda Eliminatoria.

Hoy 06:03

Por la Quinta Ronda Eliminatoria, Central Argentino será local ante Vélez de San Ramón este domingo 18 de enero, desde las 19, en el estadio Osvaldo Juárez, en el encuentro de ida de las semifinales del Torneo Regional Amateur. El choque genera gran expectativa entre dos equipos que vienen siendo protagonistas y que sueñan con dar un paso clave rumbo a la final.

El Albo buscará hacerse fuerte en casa, apoyado por su gente y por un rendimiento sólido a lo largo del certamen, donde supo mostrar orden, carácter y efectividad en los momentos decisivos. Jugar la ida como local aparece como una oportunidad clave para sacar ventaja ante un rival importante. El Albo viene de eliminar a Comercio en otro choque de equipos santiagueños con un global de 3 a 0.

Por su parte, Vélez de San Ramón intentará dar el golpe fuera de casa y llevarse un resultado positivo que le permita definir la serie en su estadio. El Fortín también llega en buen momento y ha demostrado ser un equipo competitivo, con capacidad para plantarse en escenarios exigentes y discutirle el protagonismo a cualquiera. Viene de eliminar a Independiente de Catamarca con un global de 2 a 0.

El encuentro contará con una terna arbitral íntegramente santiagueña. El árbitro principal será Nelson Rodrigo Figueroa, acompañado por Nicolás Emanuel Figueroa y Rodrigo Emmanuel Jiménez como asistentes, mientras que Brian Manuel Morales será el cuarto árbitro. Todo está dado para una semifinal que promete ser intensa, pareja y con clima de final anticipada.