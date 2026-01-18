Javier Milei se presenta en la vidriera global de Davos: cómo fueron sus últimos discursos en el Foro

El Presidente volverá a exponer en el Foro Económico Mundial, entre reuniones bilaterales y contactos con el poder global. Sus intervenciones previas en Suiza dejaron definiciones contundentes sobre economía, política y la agenda cultural de Occidente.

Hoy 05:26

El presidente Javier Milei volverá a participar del Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza, en una nueva incursión en uno de los escenarios más influyentes del poder político y económico global.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro reunirá a jefes de Estado, líderes empresariales y referentes del sector financiero en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas, reconfiguración del comercio y un orden económico puesto a prueba, entre otros factores, por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

No será la primera vez que el mandatario argentino suba al escenario de Davos. Sus discursos de 2024 y 2025 dejaron una fuerte impronta ideológica y generaron impacto tanto dentro como fuera del país.

2024: “Occidente está en peligro” y una defensa frontal del capitalismo

En su primera participación como presidente, Milei utilizó Davos como plataforma para exponer sin matices su visión del mundo y del rumbo económico. El eje central fue una crítica directa al socialismo y una reivindicación del capitalismo como sistema moralmente superior.

“Hoy estoy acá para decirles que occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza”, advirtió ante líderes y empresarios.

En ese mismo discurso, el mandatario sostuvo que los experimentos colectivistas “nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa”, y utilizó a la Argentina como ejemplo histórico de los efectos de ambos modelos.

“Creanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonio de estas dos cuestiones”, afirmó, antes de contrastar el período de crecimiento del país con su posterior empobrecimiento.

La crítica también alcanzó al concepto de justicia social y al rol del Estado. “El problema es que la justicia social no sólo no es justa sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta”, sostuvo, al cuestionar el financiamiento estatal a través de impuestos.

En ese marco, Milei definió el libertarismo como “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”, citando a Alberto Benegas Lynch (h), y planteó ese modelo como el camino que propone para la Argentina.

2025: ofensiva contra la agenda ‘woke’ y alineamiento con Trump

Un año después, Milei volvió a Davos con un discurso aún más confrontativo en el plano cultural y político. Esta vez, el foco estuvo puesto en lo que denominó la “subversión cultural” y la ideología “woke”.

“El virus mental de la ideología woke es el cáncer que hay que extirpar”, sentenció ante los asistentes, en una de las frases más resonantes de su intervención. Desde ese lugar, cuestionó el feminismo, la ideología de género y el ambientalismo, al tiempo que volvió a reivindicar al mercado como motor del progreso. “El mercado no tiene fallas”, insistió, retomando conceptos ya expuestos en su presentación anterior.

Milei también aprovechó el escenario para hacer un balance de su primer año de gestión y presentarse como un caso singular en el mapa político global. “No tenía apoyo de legisladores, gobernadores ni medios. La Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial de la política por decirle la verdad en la cara a la gente”, afirmó.

El cierre de su discurso estuvo marcado por un fuerte respaldo a Donald Trump y a otros líderes afines ideológicamente. “A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea en todos los rincones del planeta”, dijo, antes de enumerar a Elon Musk, Giorgia Meloni, Nayib Bukele, Viktor Orbán, Benjamín Netanyahu y el propio Trump.

“Les estoy proponiendo que hagamos de Occidente grande nuevamente. La Argentina ha roto sus cadenas y los invitamos a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad”, concluyó.