¿Qué opinará Wanda Nara?: un nuevo proyecto une a la China Suárez con L-Gante

La actriz y el cantante nuevamente trabajarán juntos en la serie “En el Barro” en su nueva temporada.

Hoy 07:26

Tras confirmarse la fecha de estreno de la segunda temporada de En el Barro (Netflix), se difundieron las primeras imágenes oficiales. En las fotos publicadas en redes sociales se puede ver por primera vez a la nueva protagonista, interpretada por la China Suárez.



Pero una de las novedades más inesperadas es la participación de L-Gante, quien compartirá escenas con Suárez, aunque todavía no trascendieron detalles sobre el personaje que interpretará en esta serie el exnovio de Wanda Nara.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los mayores interrogantes gira en torno a si L-Gante y La China compartirán escenas de tono romántico o sexual. No sería la primera vez que trabajan juntos: en 2024 grabaron la canción y el videoclip “Llora como un arrepentido”.

La incorporación de la actriz y el cumbiero en la saga generó gran repercusión entre los seguidores. La producción no dio adelantos sobre sus personajes e historias, pero promete mantener el clima crudo y tenso que caracterizó a su antecesora, sumando nuevos personajes y conflictos.

Además del debut de la ex “Casi Ángeles” y el referente de la cumbia 420, también habrán otras participaciones especiales, como los reconocidos actores Victorio D’Alessandro y Osmar Núñez.

“MasterChef”: la incómoda pregunta que Wanda Nara le hizo a Rusherking sobre Icardi y la China Suárez

Este martes, la tensión invadió el estudio de MasterChef Celebrity (Telefe) tras el comienzo del repechaje. Entre los participantes que se sumaron a competir por la chance de quedar en el certamen está Rusherking. Durante la preparación de su plato, Wanda Nara se acercó a la mesada del cantante y lo sorprendió con una pregunta sobre Mauro Icardi y la China Suárez.

Sin rodeos, fue directo al hueso: “¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?”. Incómodo, sin saber qué decir, el joven de Santiago del Estero respondió: “La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenés otras cosas ahí”.

La presentadora reconoció que todavía tiene una mudanza pendiente tras su separación y le hizo una insólita propuesta a Rusher: “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?“. Entre dudas, el artista aceptó la invitación: “Te acompaño si querés, te segundeo”.

Por último, antes de dejar que el músico continúe cocinando, Wanda le dijo: “Me encanta, sos rebuen amigo… No sabés las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno,si entras a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente“.

Frente a cámara, Thomas Tobar (tal es el nombre real del cantante) lanzó: “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, relejos, estoy para quedarme en MasterChef un rato".