Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 ENE 2026 | 26º
X
Espectaculos

Roberto García Moritán admitió que firmó contrato prenupcial con Pampita

El exmarido de Carolina Ardohain reveló en Polémica en el Bar cómo fue su matrimonio con la reconocida modelo.

Hoy 07:44

Siempre se dijo que Pampita le había planteado a Roberto García Moritán la conveniencia de firmar un contrato prenupcial, y ahora fue el papá de Anita quien admitió la verdad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Firmé el prenupcial”, admitió el economista ante la pregunta de Silvina Escudero.

Por eso contó que el divorcio fue “medio exprés”, más allá de que con el nuevo código civil el trámite es mucho más ágil que antes.

“Lo conversamos y me pareció una buena idea”, afirmó, deslizando que fue a propuesta de Carolina Ardohain.

El desafiante planteo de Moritán sobre Pampita
Si bien en la mesa de Polémica en el Bar no dejaron desarrollar la anécdota a Moritán, el ex de Pampita defendió la decisión y puso en duda que se hubiera beneficiado de las ganancias conyugales.

TEMAS Pampita Roberto García Moritán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Camión cargado con aceite se incendió mientras circulaba por la Ruta 34
  2. 2. Un Panorama Diferente: recorrimos "Santiago es tu Río" y la Costanera en vivo por Facebook
  3. 3. El tiempo para este domingo 18 de enero en Santiago del Estero: alerta naranja por tormentas durante toda la jornada
  4. 4. “Ha sido la peor reacción, estoy arrepentida”: habló la abogada santiagueña filmada mientras hacía gestos racistas en Brasil
  5. 5. Boca cierra la pretemporada ante Olimpia antes del debut oficial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT