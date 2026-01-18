Roberto García Moritán admitió que firmó contrato prenupcial con Pampita

El exmarido de Carolina Ardohain reveló en Polémica en el Bar cómo fue su matrimonio con la reconocida modelo.
Siempre se dijo que Pampita le había planteado a Roberto García Moritán la conveniencia de firmar un contrato prenupcial, y ahora fue el papá de Anita quien admitió la verdad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
“Firmé el prenupcial”, admitió el economista ante la pregunta de Silvina Escudero.
Por eso contó que el divorcio fue “medio exprés”, más allá de que con el nuevo código civil el trámite es mucho más ágil que antes.
“Lo conversamos y me pareció una buena idea”, afirmó, deslizando que fue a propuesta de Carolina Ardohain.
El desafiante planteo de Moritán sobre Pampita
Si bien en la mesa de Polémica en el Bar no dejaron desarrollar la anécdota a Moritán, el ex de Pampita defendió la decisión y puso en duda que se hubiera beneficiado de las ganancias conyugales.