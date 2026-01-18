Una ex estrella de Nickelodeon murió atropellada en Nueva York

Kianna Underwood fue embestida por dos conductores que se dieron a la fuga. La policía inició una investigación para encontrar a los responsables del hecho.

Hoy 07:00

El mundo del entretenimiento infantil está de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Kianna Underwood, ex actriz de Nickelodeon, quien perdió la vida la mañana del viernes en un brutal incidente de atropellamiento y fuga (hit-and-run) en el distrito de Brooklyn. Tenía 33 años.

De acuerdo con los informes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el suceso ocurrió poco antes de las 7:00 a.m. en el vecindario de Brownsville. Underwood intentaba cruzar la intersección de las avenidas Pitkin y Mother Gaston cuando fue embestida inicialmente por una camioneta SUV Ford Explorer de color negro.

El reporte policial detalla una escena desgarradora: mientras la actriz yacía en el pavimento tras el primer impacto, fue golpeada por un segundo vehículo, un sedán gris y negro. Según fuentes citadas por TMZ, Underwood fue arrastrada por casi dos bloques tras el contacto con el segundo automóvil.

A la llegada de los servicios de emergencia, Underwood fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades confirmaron que ambos conductores huyeron de la escena sin prestar auxilio y, hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se ha identificado a los responsables. La investigación sigue en curso.

¿Quién fue Kianna Underwood? Una carrera marcada por Nickelodeon

Kianna Underwood comenzó su carrera a muy corta edad, dejando una huella significativa en la programación infantil de finales de los '90 y principios de los 2000:

"Little Bill": entre 1999 y 2004, prestó su voz para el personaje de Fuschia Glover, la prima del protagonista, en 23 episodios de la serie animada de Nick Jr.

"All That": en 2005, se unió al elenco de la última temporada de la emblemática serie de sketches cómicos de Nickelodeon. Aunque solo participó en siete episodios, compartió la plataforma que lanzó las carreras de figuras como Kenan Thompson, Nick Cannon y Amanda Bynes.

Cine e Independientes: en 1999 apareció en la película "The 24-Hour Woman" junto a Rosie Perez, y en 2001 participó en el filme animado para televisión "Santa, Baby".

Además de su trabajo en pantalla, Underwood demostró su talento en el teatro musical, formando parte del primer tour nacional de la obra de Broadway "Hairspray", donde interpretó el papel de Little Inez.