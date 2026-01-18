Mirtha Legrand o MasterChef con Wanda Nara: la gente eligió...

En la noche del sábado, y por segunda vez, Mirtha Legrand se enfrentó con Wanda Nara en la pelea por el rating. ¿Quién ganó?
El sábado 17 de enero, Mirtha Legrand hizo su segundo programa de la temporada en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana. Desde las 21:30 por la pantalla de El Trece, la diva estuvo sentada junto a la imitadora Fátima Flórez.
También estuvieron presentes en la mesa de la Chiqui el periodista Marcelo Polino, las actrices Ana María Picchio y Julieta Ortega y el actor Damián De Santo.
Por su parte,Telefe puso al aire una nueva emisión especial de MasterChef Celebrity con Wanda Nara para darle otra vez pelea al rating.
Y según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, el reality de cocina medía 4.2 puntos a las 21:33. Mirtha Legrand en El Trece estaba en 3.9 puntos.
A las 21:39, MasterChef Celebrity en Telefe lograba 4.6 puntos de rating. En El Trece, el ciclo de Mirtha Legrand comenzaba con 3.4 puntos.
A las 21:44, el ciclo que conduce Wanda Nara se mantenía liderando por poca diferencia con 3.8 puntos de rating mientras que la diva del canal del solcito obtenía 3.3 puntos.
A las 21:48, MasterChef Celebrity tocaba los 4.0 puntos de rating en Telefe. Y en El Trece, La Noche de Mirtha seguía con 3.6 puntos.
A las 22:01, el reality de cocina lograba 4.3 puntos en el canal de las pelotas y La Chiqui subía a 4.0 puntos de rating.
A las 22:03, MasterChef Celebrity registraba 4.6 puntos de rating en Telefe. La Noche de Mirtha en El Trece estaba en 4.4 puntos.
A las 22:12, Wanda Nara se mantenía con 4.5 puntos de rating mientras que Mirtha Legrand seguía con 3.7 puntos.
A las 22:20, MasterChef Celebrity medía 4.1 puntos de rating en Telefe. Y La Noche de Mirtha en El Trece llegaba a los 3.6 puntos.
A las 22:29, MasterChef Celebrity obtenía en Telefe 4.4 puntos de rating y La Noche de Mirtha en El Trece lograba 4.0 puntos.
A las 22:39, Wanda Nara hacía en el canal de las pelotas 4.3 puntos de rating y Mirtha Legrand en la emisora del solcito 3.3 puntos.