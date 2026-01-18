Mirtha Legrand o MasterChef con Wanda Nara: la gente eligió...

En la noche del sábado, y por segunda vez, Mirtha Legrand se enfrentó con Wanda Nara en la pelea por el rating. ¿Quién ganó?

Hoy 08:04

El sábado 17 de enero, Mirtha Legrand hizo su segundo programa de la temporada en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana. Desde las 21:30 por la pantalla de El Trece, la diva estuvo sentada junto a la imitadora Fátima Flórez.

También estuvieron presentes en la mesa de la Chiqui el periodista Marcelo Polino, las actrices Ana María Picchio y Julieta Ortega y el actor Damián De Santo.

Por su parte,Telefe puso al aire una nueva emisión especial de MasterChef Celebrity con Wanda Nara para darle otra vez pelea al rating.

Y según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, el reality de cocina medía 4.2 puntos a las 21:33. Mirtha Legrand en El Trece estaba en 3.9 puntos.

A las 21:39, MasterChef Celebrity en Telefe lograba 4.6 puntos de rating. En El Trece, el ciclo de Mirtha Legrand comenzaba con 3.4 puntos.

A las 21:44, el ciclo que conduce Wanda Nara se mantenía liderando por poca diferencia con 3.8 puntos de rating mientras que la diva del canal del solcito obtenía 3.3 puntos.

A las 21:48, MasterChef Celebrity tocaba los 4.0 puntos de rating en Telefe. Y en El Trece, La Noche de Mirtha seguía con 3.6 puntos.

A las 22:01, el reality de cocina lograba 4.3 puntos en el canal de las pelotas y La Chiqui subía a 4.0 puntos de rating.

A las 22:03, MasterChef Celebrity registraba 4.6 puntos de rating en Telefe. La Noche de Mirtha en El Trece estaba en 4.4 puntos.

A las 22:12, Wanda Nara se mantenía con 4.5 puntos de rating mientras que Mirtha Legrand seguía con 3.7 puntos.

A las 22:20, MasterChef Celebrity medía 4.1 puntos de rating en Telefe. Y La Noche de Mirtha en El Trece llegaba a los 3.6 puntos.

A las 22:29, MasterChef Celebrity obtenía en Telefe 4.4 puntos de rating y La Noche de Mirtha en El Trece lograba 4.0 puntos.

A las 22:39, Wanda Nara hacía en el canal de las pelotas 4.3 puntos de rating y Mirtha Legrand en la emisora del solcito 3.3 puntos.