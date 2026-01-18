Millonario perjuicio: robaron 4 transformadores en menos de un mes en el interior

Preocupa la frecuencia. Costos millonarios de los aparatos. La Justicia se encuentra reuniendo datos para identificar a los autores.

En apenas 24 horas, fueron sustraídos dos transformadores en los departamentos Moreno y Juan Felipe Ibarra, sumando cuatro en total en menos de un mes. Por el momento, la Policía y la Justicia investigan estos hechos, sin trascender si tienen pistas firmes sobre los autores de estos robos.

Según la denuncia de los encargados de la empresa Edese, este sábado fue descubierto el robo de un transformador en ruta 56 y camino alternativo a Roversi, departamento Juan F. Ibarra.

El transformador se encontraba a 10 kilómetros de Pozo del Toba y a 15 kilómetros del límite interprovincial con Chaco, valuado en $ 7 millones.

El otro transformador fue robado desde la ruta provincial 116, entre Quimilí y El Colorado. Según el encargado, el transformador se encontraba activo y valuado en $ 4millones. Sospechan que ha sido sustraído antes de la tormenta, ya que no se observaron huellas.

En ambos hechos, interviene el fiscal, Martín Silva. Dispuso, acta de constatación, relevamiento vecinal y cámaras de seguridad y se solicite colaboración a División Investigación.

El tercer caso data del 3 de enero en Girardet, Moreno. En aquella ocasión, fue robado un transformador de 25 kW. con un peso aproximado de 300 kilos. El epicentro fue a 170 metros de un campo. La fiscal, Fernanda Vittar, ordenó se participación a la Brigada de Robo y Hurto.

El cuarto caso se produjo el 26 de diciembre pasado sobre la ruta 89, kilómetro 356 de Quimilí, Moreno. Se trataba de un transformador correspondiente al centro de transformación Nº 2318. Permanecía colocado en un poste de luz, sobre ruta 89, a 27 kilómetros de Quimilí. La causa está en órbitas del fiscal Ángel Belluomini.