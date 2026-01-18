La UPA Nº 2 del barrio Cáceres entrega fórmula láctea para bebés que no pueden ser amamantados

La Unidad Primaria de Atención dio a conocer que entrega fórmula láctea para lactantes, del Programa de Apoyo Nutricional, que administra el Ministerio de Salud de la provincia.

Hoy 09:34

En el marco de las acciones de cuidado y acompañamiento a las familias, se realiza la entrega gratuita de fórmula láctea destinada a bebés que no pueden ser amamantados, bajo indicación médica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se entregan: Fórmula de Inicio para menores de 6 meses; Fórmula de Continuación, para mayores de 6 meses. Son libres de gluten, de Industria Argentina, con distribución gratuita y prohibida su venta.

Importante

Remarcaron que la entrega se realiza únicamente con prescripción médica. Estas fórmulas son para bebés que no pueden ser amamantados.

Para más información, los interesados deben acercarse al centro de salud: UPA Nº 2 B° Cáceres, calle Vélez Sarsfield y 3 de Febrero".

Control de peso

Asimismo, desde la UPA Nº 2, instan a las madres a controlar el peso de sus hijos. "Invitamos a la comunidad a traer a sus niños de 2 a 6 años de edad, para el control de salud. Si están en bajo peso, podrás retirar el suplemento".

Este suplemento "ayuda a la recuperación del peso; favorece el crecimiento y desarrollo saludable; tratamiento para niños con desnutrición o bajo peso, indicado por el equipo de salud".