La NASA trasladó su gigantesco cohete a la plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis 2

El SLS fue llevado al Complejo 39B del Centro Espacial Kennedy para realizar pruebas clave. La misión marcará el regreso de astronautas al entorno lunar tras más de medio siglo.

Hoy 09:15
El SLS de la NASA.

La NASA trasladó su gigantesco cohete Space Launch System (SLS) a la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida, como parte de los preparativos finales para la misión lunar Artemis 2, que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

La maniobra, que se extendió durante unas 12 horas, constituye una de las últimas etapas antes del despegue, previsto en una ventana que va desde principios de febrero hasta finales de abril.

El cohete, de más de 98 metros de altura, fue transportado lentamente desde el edificio de ensamblaje de vehículos hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B, a unos 6,5 kilómetros de distancia.

El SLS, de color naranja y blanco, fue trasladado junto con la nave Orion, que alojará a la tripulación durante el vuelo. Antes del lanzamiento, los ingenieros deberán completar una serie de pruebas para verificar que todos los sistemas funcionen de manera segura y confiable.

Si los ensayos resultan satisfactorios, tres astronautas estadounidenses y uno canadiense participarán de la misión, que no contempla un alunizaje. La nave realizará un vuelo alrededor del satélite natural de la Tierra y regresará a nuestro planeta tras una travesía estimada en unos diez días.

Artemis 2 representa un paso clave dentro del programa que busca devolver a los humanos a la superficie lunar, un objetivo impulsado por Estados Unidos como antesala de futuras misiones a Marte. La iniciativa fue anunciada durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

La misión no tripulada Artemis 1 se llevó a cabo en noviembre de 2022, luego de múltiples postergaciones y dos intentos de lanzamiento fallidos. Aquel vuelo permitió validar sistemas esenciales de la nave Orion.

La NASA apunta a consolidar su regreso a la Luna en un contexto de creciente competencia espacial, mientras China avanza con un programa propio que prevé enviar astronautas al satélite terrestre antes de 2030.

