Una anciana confundió el freno con el acelerador y provocó un múltiple choque

El momento quedó grabado por una cámara de seguridad y las autoridades evalúan posibles cargos contra la conductora.

Hoy 09:14

Una mujer de 83 años presionó el acelerador en lugar del freno mientras se encontraba detenida en un semáforo en rojo en Fort Oglethorpe, Georgia.

Datos confirmados:

Incidente ocurrió en una intersección con luz roja

Error al accionar los pedales

7 vehículos involucrados

4 personas resultaron heridas

Autoridades locales investigan las causas

El hecho reabre el debate sobre la seguridad vial y la evaluación de conductores de edad avanzada.