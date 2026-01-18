Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 ENE 2026 | 26º
X
Lo + Viral

Una anciana confundió el freno con el acelerador y provocó un múltiple choque

El momento quedó grabado por una cámara de seguridad y las autoridades evalúan posibles cargos contra la conductora.

Hoy 09:14
Segundos antes del impacto

Una mujer de 83 años presionó el acelerador en lugar del freno mientras se encontraba detenida en un semáforo en rojo en Fort Oglethorpe, Georgia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Datos confirmados:

Incidente ocurrió en una intersección con luz roja

Error al accionar los pedales

7 vehículos involucrados

4 personas resultaron heridas

Autoridades locales investigan las causas

El hecho reabre el debate sobre la seguridad vial y la evaluación de conductores de edad avanzada.

TEMAS EEUU

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Camión cargado con aceite se incendió mientras circulaba por la Ruta 34
  2. 2. Un Panorama Diferente: recorrimos "Santiago es tu Río" y la Costanera en vivo por Facebook
  3. 3. El tiempo para este domingo 18 de enero en Santiago del Estero: alerta naranja por tormentas durante toda la jornada
  4. 4. “Ha sido la peor reacción, estoy arrepentida”: habló la abogada santiagueña filmada mientras hacía gestos racistas en Brasil
  5. 5. Boca cierra la pretemporada ante Olimpia antes del debut oficial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT