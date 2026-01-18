El Diablito Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Girona

Luego de que el club español liberará el cupo de extranjero se anunció formalmente al joven argentino. Jugará a préstamo desde el City hasta junio.

Luego de perderse varios partidos por un inconveniente en el cupo de extranjeros, Claudio Echeverri fue presentado formalmente en el Girona de España. El Diablito había estado en la tribuna en los últimos matches del club español debido a la imposibilidad de jugar. Pero ahora, la situación se destrabó y el ex River estará a préstamo desde el Manchester City hasta junio.

El club inglés informó la salida del argentino, después de que interrumpiera su cesión en el Bayer Leverkusen de Alemania. " Claudio buscará ganar más experiencia en Girona, donde jugará a préstamo hasta el final de la temporada actual. Todos en Manchester City quieren desearle la mejor de las suertes al Diablito", informó el equipo de Pep Guardiola.

¿Qué le impedía a Echeverri ser presentado y entrenarse en Girona? El elenco rojiblanco necesitaba liberar un cupo de extranjero. Esto se resolvió con la cesión del colombiano Jhon Solís al Birmingham de Inglaterra. Casi al mismo tiempo que informó la salida del cafetero, se anunció al chaqueño como "una de las grandes promesas del fútbol argentino".

Echeverri al Girona

"Estoy muy contento de estar acá, espero verlos pronto", dijo el Diablito en un video para las redes del club. El mismo se grabó en el terreno de juego del Girona. También compartieron un video del primer día de él en el club, y s e produjo un interesante intercambio de palabras con Míchel, su nuevo entrenador.

"¿Quieres ir al Mundial no?", le preguntó Míchel al Diablito. "Sí, pero también con muchas ganas de jugar y ayudar acá", respondió el joven.

Un nuevo club para Echeverri

El recorrido del Diablito en el último año fue tan intenso como irregular. En enero de 2025 dejó River y se sumó al Manchester City, que había cerrado su pase a comienzos de 2024. A mitad de año, salió a préstamo al Bayer Leverkusen, pero su etapa en Alemania no resultó como se esperaba: apenas disputó 11 partidos sin convertir goles.

El equipo inglés ejecutó una cláusula para cortar el préstamo y Echeverri regresó a Inglaterra. Allí reapareció la opción Girona, también del City Group. Aunque su entorno deslizó el deseo de volver a River, el club inglés descartó esa posibilidad. Ahora, en el Girona, buscará sumar minutos en una liga top y ganarse un lugar en el gigante de Inglaterra.