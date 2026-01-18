Tragedia vial en Loreto: dos jóvenes murieron tras el choque de una moto con un auto

Un grave accidente de tránsito sacudió a la ciudad de Loreto durante la madrugada de este domingo, cuando dos jóvenes perdieron la vida tras un choque entre una motocicleta y un automóvil sobre la Ruta Provincial Nº 18, a la altura de finca Baquir. El conductor del auto quedó detenido y la causa se investiga como homicidio culposo.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Américo Acuña (21) y Walter Damián Acuña (19), ambos domiciliados en la localidad de Villa Vieja, departamento Loreto. Los jóvenes se desplazaban en una motocicleta Motomel DLX 110 cc de color rojo.

El automóvil involucrado fue un Fiat Cronos gris oscuro, conducido por César Marcelo Juárez (60), con domicilio en el barrio Remanso. En el rodado mayor viajaban además Mirta Graciela Godoy (49), de nacionalidad peruana, y Roque Quiroga (67), ambos residentes en Loreto.

De acuerdo con el informe de la Comisaría Comunitaria Nº 27, el hecho se registró alrededor de las 4.35. Al arribar al lugar, el personal policial encontró el automóvil detenido sobre el carril contrario, con el frente orientado hacia el oeste, mientras que la motocicleta estaba partida en dos, con su parte frontal incrustada en el vehículo.

A pocos metros del impacto, los efectivos hallaron a una de las víctimas tendida sobre la banquina derecha. El segundo joven fue encontrado más adelante, debajo de la banquina, en una zona montuosa. Ambos ya se encontraban sin signos vitales.

Durante la inspección ocular se detectó un posible punto de colisión sobre el carril derecho, dato que será analizado por los peritos para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

Investigación en curso

La causa es investigada por el fiscal Martín Silva, de la Unidad Fiscal de Circunscripción Capital, quien dispuso la aprehensión del conductor del automóvil y ordenó la realización del test de alcoholemia.

Además, se dispuso el secuestro de ambos vehículos, la intervención del personal de Criminalística y el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para las autopsias correspondientes.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos de la Policía, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos. Ya con luz natural, cerca de las 7.20, se llevó a cabo un nuevo rastrillaje para la búsqueda de documentación y se completaron las pericias.