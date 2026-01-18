Termas: recuperaron una motocicleta robada y detuvieron a un hombre

Una mujer de 61 años denunció que personas desconocidas le sustrajeron desde el interior de su domicilio una motocicleta Yamaha Crypton, modelo 2007.

Una motocicleta que había sido denunciada como robada fue recuperada en la ciudad de Termas de Río Hondo, tras una investigación policial que culminó con la aprehensión del presunto autor del hecho.

Según se informó, una mujer de 61 años denunció que personas desconocidas le sustrajeron desde el interior de su domicilio una motocicleta Yamaha Crypton, año 2007, de color azul, durante horas de la siesta.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal del Departamento de Robos y Hurtos, se obtuvo información que indicaba que el rodado estaba siendo ofrecido para su venta en la zona del departamento Río Hondo. En ese contexto, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar a un sujeto circulando con una motocicleta de similares características.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y calle 12 de Octubre, en el barrio Toro Yacu de Termas de Río Hondo, donde los efectivos identificaron al sospechoso como Luis Américo Ruiz, de 39 años, alias “El Pelado”. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga y opuso resistencia, aunque fue reducido.

Tras la verificación, se confirmó que el rodado coincidía con el denunciado como sustraído. Intervino el fiscal Rafael Zanni, quien dispuso el secuestro de la motocicleta y la aprehensión del acusado, quedando a disposición de la Justicia.