Nuevas jornadas del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior en Hospital de Monte Quemado

El Dr. José Gómez, Director del Hospital Zonal de Monte Quemado informó la realización de dos jornadas de arduo trabajo del equipo del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior que realizaron en 8 pacientes la resolución de hernias y colecistectomía por videolaparoscopia (vesículas biliares) programadas.

El equipo estuvo conformado por los médicos cirujanos Dr. Hugo Egea y Dr. Mauricio Cerioni, el médico anestesiólogo Dr. Sergio Santillán, junto al Lic. Hugo Risso Patrón, con los instrumentadores quirúrgicos Luis Paz, Fabián Lazarte, Claudio Jiménez, Elizabeth González, logística y transporte Gustavo Martín.

El director explicó que el Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, que funciona desde hace 3 años, ya realizó más de 1.500 cirugías en el Hospital Zonal de Monte Quemado y que es del Ministerio de Salud de la Provincia.

Dicho programa se desarrolla con la coordinación de varias áreas centrales del Ministerio de Salud de la Provincia, bajo las direcciones de la Dra. Graciela Alzogaray Directora del Interior, el Secretario de Salud Dr. Gustavo Sabalza y la Ministra de Salud Lic. Natividad Nassif.

Esta actividad viene a dar soluciones a una gran cantidad de pacientes en patologías quirúrgicas programadas sin tener que derivar a centros de salud a mayor complejidad con importantes distancias de los domicilios de los pacientes.

Esta extensa zona geográfica del norte provincial abarco a lo largo del corredor de la Ruta N° 16, como por ejemplo Pampa de los Guanacos, Pirpintos, Los Tigres, Caburé, Urutaú, Sachayoj y otras localidades del departamento Copo y parte de Alberdi.