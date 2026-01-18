Quimsa va por otro triunfo en la Liga Femenina ante Fusión Riojana

Se miden desde las 20:30 en el estadio Ciudad. El encuentro contará con el arbitraje de Ezequiel Páez y Sebastián Nocco.

Hoy 12:53

Las chicas de Quimsa vuelven a la acción este domingo desde las 20.30 ante Fusión Riojana, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, por una nueva fecha de la Liga Femenina 2026. El encuentro se podrá ver en vivo por Basquet Pass y contará con el arbitraje de Ezequiel Páez y Sebastián Nocco.

Quimsa llega entonada tras un debut positivo en la temporada, donde se impuso como local ante San José por 68 a 58. El equipo santiagueño manejó el partido con solidez, sobre todo en los cuartos externos, donde logró construir la diferencia que luego sostuvo con autoridad. La gran figura fue Lorena Campos, máxima anotadora con 21 puntos y única jugadora en alcanzar el doble dígito en el goleo.

Con ese triunfo, la Fusión ostenta un récord de 1-0 en la Liga Femenina 2026 y buscará ratificar su buen arranque ante un rival que todavía no pudo sumar. Además, el historial le juega a favor: se enfrentaron en dos ocasiones y ambas fueron victorias para Quimsa.

Del otro lado, Fusión Riojana llega tras una gira inicial complicada. En su presentación cayó en Mendoza frente a 74 a 55, en un partido que se le hizo cuesta arriba desde el inicio. Si bien mostró una leve reacción en el tercer cuarto (18-16), no le alcanzó para cambiar el rumbo del encuentro. En el plano individual, las principales cartas ofensivas fueron Camila Borgogno (14 puntos) y Florencia Ortiz (12).

En el Ciudad, Quimsa intentará imponer nuevamente su intensidad defensiva y orden colectivo, mientras que Fusión Riojana buscará dar el golpe y recuperarse en una cancha siempre exigente. La cita promete un nuevo desafío para la Fusión, que quiere seguir firme en casa.