Minutos de rodaje para la Primera y la Reserva de Central Córdoba

Hoy 12:58

En el marco de su preparación, Central Córdoba llevó adelante un amistoso interno frente a la Reserva, en una jornada que incluyó dos partidos divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno. En ambos encuentros, el equipo de Primera se impuso por 2 a 0, sumando rodaje y evaluando variantes futbolísticas.

En el primer compromiso, el conjunto dirigido por Lucas Pusineri se quedó con la victoria gracias a los goles de Diego Barrera y Joaquín Flores.

La Primera formó con Javier Vallejos; Santiago Moyano, Santiago Noguera, Lucas Bernabéu y Agustín Quiroga; Fernando Juárez y Tiago Cravero; Marco Iacobellis, Joaquín Flores y Diego Barrera; Lucas Varaldo.

Por su parte, la Reserva, conducida por Juan Carlos “Pollo” Roldán, alineó a Máximo Álvarez; Antonio Carrizo, Mateo Sablaza, Kevin Páez y Néstor Posadas; Agustín Romero, Gonzalo Ferreyra, Federico Rodríguez y Lautaro Cano; Nahuel Reyes y Tomás Iturre. Luego ingresaron Tomás Jiménez, Bruno Martínez, Facundo Nazer y Martín Cuitiño.

En el segundo encuentro, nuevamente la Primera se impuso por 2 a 0, esta vez con goles de Ezequiel Naya y Bautista Gerez.

El equipo de Pusineri salió a la cancha con Alan Aguerre; José Gómez, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla y Leonardo Marchi; Matías Vera y Lucas González; Fernando Martínez y Horacio Tijanovich; Bautista Gerez y Ezequiel Naya.

La Reserva, en tanto, formó con Bautista Cejas; Tomás Jiménez, Mateo Sablazo, Laureano Góngora y Bruno Martínez; Kevin Ibáñez, Facundo Nazer, Salvador Rodríguez y Walter Reynoso; Lautaro Amarelle y Martín Cuitiño. Ingresó posteriormente Benjamín Noriega.

El plantel de primera entrenará durante esta semana en el Centro de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes de Santiago del Estero de cara a su debut en el Torneo Apertura que será el próximo jueves a las 22.15 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Por su parte, la reserva seguirá con su preparación y sumará un nuevo amistoso el sábado 24 en el estadio Alfredo Terrera ante el plantel profesional de Mitre, que se alista para la Primera Nacional.