Video | Parece un chiste, pero pasó: dos perros al volante causaron furor en redes

Un video grabado en Villa María, Córdoba, se volvió viral en las últimas horas y provocó miles de reacciones en redes sociales. La escena muestra a dos perros sentados en el asiento del conductor y del acompañante de un auto, mirando al frente como si estuvieran listos para manejar.

El clip fue compartido en TikTok con la frase: “Cómo han evolucionado los perros JAJAJAJA” y rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas, generando risas y comentarios desopilantes.

Según se observa en las imágenes, un hombre circulaba con su vehículo cuando frenó a la par de otro auto y quedó sorprendido: no había personas en el interior, solo los dos perros en perfecta posición, como si nada fuera fuera de lo normal.

De acuerdo a lo que se estima por el lugar donde estaba estacionado el vehículo, los animales habrían quedado esperando a su familia mientras realizaban compras en un supermercado que aparece en el video.

La situación, tan insólita como graciosa, convirtió al clip en uno de los contenidos más compartidos del día.