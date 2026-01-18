Ingresar
Video | Parece un chiste, pero pasó: dos perros al volante causaron furor en redes

Un automovilista frenó a la par de otro vehículo en Villa María y quedó impactado al ver que al volante no había personas, sino dos perros.

Hoy 13:13
Perro en Villa María, CBA

Un video grabado en Villa María, Córdoba, se volvió viral en las últimas horas y provocó miles de reacciones en redes sociales. La escena muestra a dos perros sentados en el asiento del conductor y del acompañante de un auto, mirando al frente como si estuvieran listos para manejar.

El clip fue compartido en TikTok con la frase: “Cómo han evolucionado los perros JAJAJAJA” y rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas, generando risas y comentarios desopilantes.

Según se observa en las imágenes, un hombre circulaba con su vehículo cuando frenó a la par de otro auto y quedó sorprendido: no había personas en el interior, solo los dos perros en perfecta posición, como si nada fuera fuera de lo normal.

De acuerdo a lo que se estima por el lugar donde estaba estacionado el vehículo, los animales habrían quedado esperando a su familia mientras realizaban compras en un supermercado que aparece en el video.

La situación, tan insólita como graciosa, convirtió al clip en uno de los contenidos más compartidos del día.

TEMAS Cordoba TikTok Villa Maria

