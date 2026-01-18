El Cholo Simeone le ganó el duelo al Chacho Coudet y el Atlético venció al Alavés

Con un gol de Alexander Sorloth, el elenco de Madrid ganó 1-0 por la fecha 20 de LaLiga.

Hoy 14:45

El Atlético de Madrid hizo valer su localía y derrotó 1-0 al Alavés en un partido trabajado, donde el equipo del Cholo Simeone dominó la posesión y las situaciones, pero recién pudo quebrar a su rival en el inicio del segundo tiempo. Con este resultado, el Colchonero se mantiene en los puestos de arriba y no pierde pisada en la pelea por LaLiga.

Desde el arranque, el Atlético tomó la iniciativa con mayor control del balón (54% de posesión) y presencia ofensiva, aunque le costó encontrar claridad. El Alavés de Coudet, bien replegado, cerró espacios y obligó al local a intentar desde afuera o con centros. Las más claras del primer tiempo llegaron sobre el final, con un cabezazo de Giuliano Simeone y un remate de Julián Álvarez al travesaño, además de una serie de rebotes salvados casi sobre la línea.

El gol llegó rápido en el complemento. A los 47 minutos, Alexander Sorloth ganó de cabeza en el área y marcó el 1-0 que terminó siendo definitivo. Más tarde, a los 61’, fueron reemplazados Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez, en una tarde donde el ex River sumó su 11° partido consecutivo sin convertir, con su último gol registrado el 1 de noviembre ante Sevilla.

En el cierre, el Alavés fue con lo que le quedaba en busca del empate y hasta su arquero subió en la última pelota parada. Un cabezazo de Lucas Boyé generó suspenso, pero no alcanzó para cambiar la historia. Con este triunfo, el Atlético de Madrid quedó cuarto con 41 puntos, a ocho del Barcelona, líder con 49. El Alavés, en tanto, sigue comprometido en la zona de descenso, con 19 unidades.

El próximo compromiso del equipo del Cholo Simeone será el miércoles 21 de enero ante Galatasaray, por la Champions League, mientras que el conjunto de Coudet volverá a jugar el domingo 25/1 frente a Betis, como local, por LaLiga.