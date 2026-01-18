Indignación en Añatuya por el robo en un hogar que asiste a niños vulnerables

Delincuentes ingresaron al Hogar El Refugio y se llevaron elementos esenciales para su funcionamiento diario.

Hoy 16:50

La ciudad de Añatuya se encuentra conmocionada tras el robo sufrido por el Hogar El Refugio Madre Teresa de Calcuta. Delincuentes ingresaron a la institución, dedicada a la asistencia de niños en situación de vulnerabilidad, y sustrajeron bienes fundamentales para su operatividad diaria.

El ilícito, que fue denunciado por los responsables del centro, resultó en la pérdida de una mesa plástica de color negro y una bicicleta roja de gran tamaño. Si bien el valor material no es significativo, el daño principal radica en el golpe a la logística de una entidad que sobrevive gracias al esfuerzo comunitario y la solidaridad.

Desde la institución manifestaron su profunda tristeza ante la falta de códigos de los malvivientes. "No tienen límites; no les importa si es una institución que trabaja por el bienestar de la comunidad", expresaron con impotencia trabajadores del hogar.

El Hogar El Refugio cumple un rol social crítico en la zona, brindando techo, comida y apoyo principalmente a niños judicializados. Este tipo de actos no solo afecta el patrimonio del lugar, sino que interrumpe la calidad de la atención que reciben los beneficiarios.

Vecinos y autoridades locales han iniciado una campaña de difusión para intentar recuperar los elementos. Se solicita a la población que, ante cualquier dato sobre el paradero de la mesa o la bicicleta, o información sospechosa vinculada al hecho, se comuniquen de inmediato con las autoridades policiales.