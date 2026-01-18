Polémica en la Copa Argentina: ¿Era penal para Sarmiento ante Lanús?

Sobre el cierre del primer tiempo, el Profe pidió penal por una mano en el área, pero el árbitro decidió no sancionar la infracción y amonestó a Roldán por protestar.

La Copa Argentina volvió a quedar envuelta en la polémica y esta vez el protagonista fue Sarmiento de La Banda en su duelo ante Lanús. Cuando se jugaban los 45+1 minutos del primer tiempo, una acción dentro del área generó el fuerte reclamo de todo el conjunto santiagueño.

Tras un centro de Ochoa por la banda izquierda, todo Sarmiento reclamó una mano de un defensor del Granate, situación que desató el pedido inmediato de penal por parte de los jugadores. Sin embargo, el árbitro decidió dejar seguir y no sancionar la infracción.

El juez terminó amonestando a Roldán por protestar, lo que incrementó aún más el malestar del banco y de los futbolistas del Profe. La decisión fue determinante en el ánimo del equipo, que se fue al descanso con bronca y sensación de injusticia.

De esta manera, el primer tiempo se cerró envuelto en polémica, con Sarmiento sintiéndose perjudicado por una decisión arbitral clave en un partido decisivo de la Copa Argentina.