“Rusherking pastelero”: el santiagueño se ganó un lugar en MasterChef Celebrity

Sorprendió al exigente jurado y se quedó con uno de los lugares del repechaje del reality de cocina de Telefe. Esta noche se sumaría, al menos, otro cocinero más.

Hoy 05:11

La noche del domingo 18 de enero marcó un punto de quiebre en el repechaje de Masterchef Celebrity, ya que se concretó el primer ingreso de la edición, a través de Rusherking, además de confirmarse que serían por lo menos dos.

Lo que los aspirantes preveían como una jornada más de competencia por puntos se transformó en una oportunidad de oro gracias a un anuncio inesperado de Wanda Nara. Antes de encender las hornallas, la conductora reveló que las reglas habían cambiado por completo: el dueño del mejor plato de la velada recuperaría su delantal blanco y se metería directamente a la competencia.

La consigna de la noche obligó a los cocineros a salir de su zona de confort con una prueba de pastelería donde las frutas debían ser las protagonistas. Tras la degustación, el jurado comenzó a descartar candidatos en una serie de veredictos que mantuvieron el suspenso hasta el final.

Donato de Santis fue el primero en comunicar que Emilia Attias y Walas no habían logrado el nivel necesario para el beneficio, mientras que Germán Martitegui hizo lo propio con Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris, citándolos para la próxima instancia de revancha.

La definición quedó en manos de Damián Betular, quien llamó al frente a Julia Calvo y Rusherking. Tras una breve deliberación, el chef confirmó que el artista santiagueño había realizado el plato más destacado, otorgándole el tan ansiado ingreso al reality.

Rusherking no ocultó su euforia, subió corriendo al balcón y cerró su participación con un freestyle improvisado sobre su experiencia en las cocinas, prometiendo mostrar una faceta más humana y competitiva en esta nueva etapa del reality.

Este lunes, en tanto, será el turno de la "gala del regreso", en donde se concretará al menos otro ingreso a la competencia a través del repechaje. Con las eliminaciones de Evelyn Botto, Estban Mirol y Luis Ventura, siguen en carrera Sofi Martínez, Emilia Attias, Walas, Julia Calvo, Ariel Puchetta y Esther Goris.