“Tremendamente extraño”: el ministro de Transportes de España habló de la tragedia ferroviaria

Óscar Puente expuso sus dudas tras asegurar que el accidente se dio en una recta y la infraestructura era nueva. El siniestro será investigado por una comisión independiente.

Hoy 05:28

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, consideró este lunes que el accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba, sur de España) que ha causado al menos 24 víctimas mortales es "tremendamente extraño" porque se dio en una parte del camino que es recto y porque la infraestructura había sido renovada recientemente.

"Es raro y difícil de explicar", sostuvo durante una conferencia de prensa a la medianoche española al explicar que el tren que provocó el choque es relativamente nuevo.

Puente habló en la estación de Atocha de Madrid, donde aseguró que por el momento se desconocen las causas del descarrilamiento este domingo del tren de la compañía Iryo, que impactó contra un tren Alvia de la empresa Renfe y provocó la muerte de hasta el momento 24 personas y una decena de heridos de gravedad.

Todas las personas heridas que necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento fueron trasladadas a centros sanitarios de la zona, según ha informado el ministro de Transportes.

El tren que se salió de la vía es relativamente nuevo, de unos cuatro años, explicó el ministro, que añadió que la infraestructura en esa línea Madrid-Sevilla se renovó recientemente, ya que concluyeron los trabajos en mayo pasado, con una inversión de 700 millones de euros.

Además, Puente -que se trasladará este lunes al lugar del siniestro- aseguró que se trata de una zona en línea recta. "El accidente es tremendamente extraño, es en una recta", indicó.

Los expertos en materia ferroviaria con los que el ministro ha estado en contacto a lo largo de la tarde-noche le indicaron que es difícil de explicar este siniestro, que será investigado por la comisión independiente que se encarga de estudiar este tipo de accidentes de tren en España.

El titular de Transportes precisó que el descarrilamiento de los últimos vagones del tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid ocurrió "con la mala fortuna" de que en ese momento circulaba, en dirección contraria y en una vía paralela, un Alvia que hacía la ruta Madrid-Huelva, en cuya cabecera han impactado los coches de Iryo descarrilados.

El conductor del Alvia está entre los fallecidos en este accidente.

La peor parte del choque se la llevaron los dos primeros vagones del Alvia, en los que viajaban 53 personas de las 200 que iban en ese tren. Esas dos unidades se precipitaron por un terraplén de unos cuatro metros.

El accidente de este domingo es el siniestro ferroviario más grave acontecido en España desde el año 2013, cuando 79 personas fallecieron y otras 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en las proximidades de Santiago de Compostela. Entonces, el exceso de velocidad fue la causa del accidente.