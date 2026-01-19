Lula cuestionó la "Doctrina Donroe" de Donald Trump y pidió una agenda común en América Latina

El presidente de Brasil criticó la visión del republicano sobre el continente, rechazó el uso de la fuerza y propuso superar las diferencias ideológicas para construir consensos regionales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apuntó contra la política exterior de Donald Trump, cuestionó la llamada Doctrina Donroe y propuso avanzar hacia una agenda positiva regional que supere las diferencias ideológicas. En una columna publicada en el New York Times, advirtió sobre los riesgos de la unilateralidad y defendió el respeto al derecho internacional.

En su artículo, el mandatario respondió a las declaraciones de Trump, quien sostuvo que el continente americano “pertenece” a Estados Unidos. Frente a esa postura, el mandatario brasileño sostuvo que “sólo juntos podremos afrontar los desafíos que aquejan a un hemisferio que nos pertenece a todos”, y llamó a fortalecer la cooperación regional.

El jefe de Estado remarcó además que “sin normas acordadas colectivamente, es imposible construir sociedades libres, inclusivas y democráticas”, en una crítica directa a las acciones unilaterales impulsadas desde Washington. En ese marco, defendió el multilateralismo como base para la estabilidad política y económica del continente.

Lula calificó como el episodio más “lamentable” desde la Segunda Guerra Mundial al ataque a Venezuela del 3 de enero, cuyo objetivo habría sido capturar al presidente Nicolás Maduro. “El uso de la fuerza jamás nos acercará a los objetivos de paz y seguridad”, afirmó, y consideró “prácticas obsoletas” la división del mundo en zonas de influencia.

Si bien evitó respaldar la gestión de Maduro, el mandatario brasileño subrayó que “no es legítimo que otro Estado se arrogue el derecho de hacer justicia” y sostuvo que el futuro de Venezuela debe definirse exclusivamente por su pueblo. Además, recordó que se trata del primer ataque militar directo de Estados Unidos en América del Sur en los últimos 200 años.

Qué es la Doctrina Monroe y la “Donroe” que lleva adelante Trump

La Doctrina Monroe, formulada en 1823, establecía que cualquier intervención europea en América sería considerada un acto de agresión contra Estados Unidos, bajo el lema “América para los americanos”. En cambio, la reinterpretación atribuida a Trump, conocida como Doctrina Donroe, sugiere un derecho de intervención directa para garantizar recursos y orden en función de los intereses de Washington.

Para el líder del Partido de los Trabajadores (PT), este tipo de acciones unilaterales desorganizan el comercio mundial, incrementan los flujos de refugiados y debilitan la lucha contra el crimen organizado, al marginar a las instituciones multilaterales. Las declaraciones de Lula se produjeron en un contexto de tensión creciente, tras el ataque a Venezuela y en medio de conflictos diplomáticos entre Estados Unidos, Dinamarca e Irán.