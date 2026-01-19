Locura en Chaco: una fiesta de quince terminó con un joven muerto

El trágico hecho se registró en Villa Ángela. Una muchacha fue detenida como la autora de atacar con un cuchillo y provocar la muerte de un joven de 24 años.

Hoy 06:14

Un evento que tenía todo para ser festivo y alegre, terminó en una madrugada de terror en Villa Ángela, cuando un grupo de personas inició una pelea en pleno cumpleaños de quince, durante la cual un joven fue asesinado de una puñalada presuntamente por una chica de 20 años que fue detenida varias horas más tarde.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, la fiesta se desarrollaba en un inmueble de calle Alvear al 540, cuando alrededor de las 2:45 se desató el disturbio entre los asistentes y personas externas al evento. La pelea involucró a numerosas personas, siendo descrito como un "incidente de gran magnitud", aún sin conocerse el desenlace fatal.

En medio de la gresca, un joven de 24 años cayó herido y sus propios familiares lo trasladaron al hospital. Al llegar al sitio del desorden, la policía halló un cuchillo y una escopeta tipo tumbera, desconociéndose hasta ese momento qué tipo de herida había sufrido el joven.

Desde el hospital se informó el ingreso de Jorge Acevedo, de 24 años, confirmando que presentaba una herida de arma blanca en el pecho. Alrededor de las 3:20, desde el nosocomio se informó que Acevedo había fallecido producto de la herida.

En paralelo, la policía llevaba a cabo las averiguaciones para intentar dar con el o los autores del hecho, identificando como la presunta autora a una joven de 20 años llamada Milagros Cardozo, cuya foto y pedido de captura fueron difundidos por orden de la fiscalía 3, a cargo del doctor Sergio Ríos, que lleva adelante la investigación.

Ya en horas de la tarde del domingo, Cardozo se presentó en la Comisaría Primera acompañada de su abogado.

Puesto en conocimiento de la novedad, el fiscal Ríos dispuso que quede detenida y notificada en el marco de la causa por supuesto homicidio. Asimismo se dispuso el secuestro de las prendas de vestir que llevaba en ese momento.