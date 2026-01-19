El milenario hábito chino que contribuye a combatir el insomnio crónico

Se trata de un arte marcial muy tradicional que mejora el sueño y el descanso.

Hoy 06:21

El insomnio crónico tiene un origen multifactorial y sus efectos están asociados directamente con el deterioro de las funciones cognitivas y psicomotoras como la memoria, la concentración, el razonamiento, la atención y el tiempo de reacción.

Para poder detectar este tipo de insomnio hay una serie de síntomas, entre los que se encuentran, dificultad para conciliar o mantener el sueño, despertarse antes de lo deseado, resistencia a acostarse en un horario adecuado y dificultad para dormir sin la intervención de los padres o cuidadores.

Además de esto, también existe la recurrencia de uno o más síntomas relacionados con la alteración del sueño nocturno:

Fatiga/malestar

Alteraciones de la atención, la concentración o la memoria

Alteración del rendimiento social, familiar, profesional o académico

Alteraciones del estado de ánimo/irritabilidad

Somnolencia diurna

Problemas de conducta (p. ej., hiperactividad, impulsividad, agresividad)

Disminución de la motivación/energía/iniciativa

Propensión a errores/accidentes

Preocupación o insatisfacción con el sueño

Además de la presencia de estos síntomas, para diagnosticar insomnio crónico, estos deben presentarse al menos tres veces por semana, durante al menos tres meses consecutivos, en ausencia de otros diagnósticos de problemas que puedan afectar la calidad del sueño o la incapacidad para dormir debido al ruido, una cama incómoda o habitaciones demasiado calientes o frías.

El hábito chino para mejorar el sueño

Cuando se diagnostica insomnio crónico, el tratamiento de primera línea es la terapia cognitivo-conductual, pero los pacientes a menudo rechazan esta opción por su alto costo. En realidad, los costos de este tipo de terapia que dura menos de diez sesiones, se amortizan en periodos más largos, en comparación con los métodos farmacológicos.

“Esta terapia, de hecho, aborda el problema de fondo, mientras que las opciones farmacológicas requieren un uso continuo”, señala Luigi De Gennaro, profesor de Psicología y director del Laboratorio del Sueño de la Universidad La Sapienza de Roma.

Un estudio reciente realizado por investigadores en Hong Kong destacó la utilidad del Tai Chi, un arte marcial ancestral que requiere una excelente coordinación mente-cuerpo para combatir el insomnio crónico. Más allá del estudio individual, que presenta algunas limitaciones, varios estudios sugieren que el Tai Chi tiene cierto grado de eficacia para el insomnio.

El estudio publicado en 2025 confirma los beneficios de esta práctica para el insomnio y para parámetros específicos del sueño, mientras que hay que destacar que otras estrategias que promueven el ejercicio físico, como el yoga, el jogging o simplemente caminar, se asocian con efectos beneficiosos para el insomnio.

Cómo fue el estudio

El estudio realizado en Hong Kong involucró a 200 adultos chinos de 50 años o más, todos diagnosticados con insomnio crónico. Los participantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos:

Los del Grupo 1 recibieron una hora de terapia cognitivo-conductual por semana

Los del Grupo 2 comenzaron con Tai Chi dos veces por semana durante tres meses.

Al final de los tres meses, todos los participantes fueron reevaluados para insomnio crónico utilizando el Índice de Gravedad del Insomnio (ISI) y luego fueron seguidos por otro año.

Los investigadores encontraron que aproximadamente el 83% de los participantes del Grupo 1 lograron un alivio sostenido del insomnio crónico al final del período de intervención de tres meses, en comparación con el 56% de los del Grupo 2, mientras que se observaron tasas de eficacia similares, 63% y 77%, respectivamente, 15 meses después de haber comenzado el tratamiento.

Además, las tasas de respuesta al tratamiento en los grupos 1 y 2 fueron 77% y 43%, respectivamente, a los tres meses, mientras que se informaron tasas de respuesta de 73% y 62% a los 15 meses, respectivamente. La diferencia entre los grupos no varió significativamente con el tiempo, pero las tasas en ambos grupos aumentaron en términos absolutos.

Tanto las tasas de remisión como las de respuesta aumentaron un 55% en el grupo de Tai Chi al mes 15, en comparación con las inmediatamente posteriores al tratamiento. Aproximadamente el 37% de los participantes de Tai Chi continuó practicando este tipo de ejercicio tras la finalización del estudio, mientras que solo el 16% continuó con la terapia cognitivo-conductual y no se registraron efectos adversos relacionados con el tratamiento en ninguno de los grupos.