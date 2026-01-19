Cate Blanchett retomará su papel de Valka en la secuela en acción real de Cómo entrenar a tu dragón

La actriz retomará el papel de Valka en la versión en acción real de la franquicia, en una producción que reunirá nuevamente a parte del elenco original de voces y que tiene previsto su estreno para 2027.

Cate Blanchett participará en la secuela de Cómo entrenar a tu dragón, la adaptación en acción real que continúa el proyecto iniciado con el remake del filme animado de 2014 y la nueva versión basada en los libros de Cressida Cowell.

Blanchett interpretará nuevamente a Valka, madre de Hipo y esposa de Estoico, personaje al que ya dio voz en la segunda entrega de la trilogía animada de DreamWorks. De esta manera, volverá a coincidir con Gerard Butler, quien también retomará su rol como Estoico, el mismo que interpretó tanto en la animación como en la versión con actores.

El elenco de esta secuela —un paralelo en acción real de How to Train Your Dragon 2— estará encabezado por Mason Thames y Nico Parker, acompañados por Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn y el emblemático dragón Desdentado. Además, Ólafur Darri Ólafsson interpretará a Drago Puño Sangriento, el principal antagonista, personaje al que en la versión animada dio voz Djimon Hounsou.

Dean DeBlois regresará como guionista y director, tal como lo hizo en las entregas anteriores. La película tiene previsto su estreno el 11 de junio de 2027 en Estados Unidos y contará nuevamente con la producción de Marc Platt y Adam Siegel, de Marc Platt Productions.

Actualmente en cartel, Blanchett protagoniza Father Mother Sister Brother, y en los últimos años ha participado en títulos como El callejón de las almas perdidas, Borderlands, Disclaimer y BlacGuardark Bag.