Moby presenta Future Quiet, su nuevo álbum centrado en la calma y la introspección

El artista estadounidense Moby confirmó oficialmente el lanzamiento de ** Future Quiet , su vigésimo tercer álbum de estudio**, que estará disponible el 20 de febrero a través de BMG. La obra se presenta como una exploración sonora orientada al minimalismo, las texturas ambient y las colaboraciones, con un enfoque puesto en la necesidad de silencio en un mundo saturado de estímulos.

Según explicó en un comunicado, el proyecto nace como respuesta directa a la sobrecarga informativa de la vida moderna: “A medida que el mundo se vuelve más ruidoso y loco, necesito el refugio de la quietud. Future Quiet es ese refugio para mí y espero que también lo sea para ustedes”.

Como anticipo del álbum, el músico dio a conocer una nueva versión orquestal de “When It’s Cold I’d Like To Die”, interpretada por Jacob Lusk, vocalista de Gabriels. La canción, originalmente publicada en 1995 dentro de Everything Is Wrong, resurgió en popularidad tras su inclusión en las temporadas 1 y 4 de Stranger Things, convirtiéndose en la más reproducida del artista.

En este lanzamiento, Moby profundiza en un costado más espiritual y contemplativo, señalando influencias como This Mortal Coil, Cocteau Twins, Brian Eno y Arvo Pärt, sin perder el puente con su trayectoria que abarca desde el punk hardcore hasta la electrónica.

El músico resume esta nueva búsqueda con una reflexión sobre su presente artístico: “Siempre amé el exceso y el volumen, pero hoy necesito la quietud, tanto como oyente como músico”.

Con esa premisa, Future Quiet se plantea como una obra concebida para ofrecer pausa, introspección y un refugio sonoro frente a “un mundo cada vez más demandante y ruidoso”.