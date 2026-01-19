Ingresar
La fortuna de Sydney Sweeney: a cuánto asciende el patrimonio de la actriz del momento

Impulsada por su éxito en series y películas de gran alcance internacional, la actriz estadounidense construyó una carrera que hoy se traduce en un patrimonio multimillonario.

Hoy 07:14

Sydney Sweeney se consolidó en los últimos años como una de las figuras más destacadas de Hollywood. Su presencia en producciones de alto impacto, sumada a su trabajo como productora y a múltiples acuerdos comerciales, la posicionaron entre las artistas más influyentes de su generación. Ese crecimiento sostenido también se refleja en sus finanzas: según estimaciones de sitios especializados, la actriz posee un patrimonio neto cercano a los 40 millones de dólares.

Una carrera en ascenso

Nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington, Sydney Sweeney mostró desde niña interés por la actuación. Tras mudarse a Los Ángeles, comenzó a sumar pequeñas participaciones en series como Pretty Little Liars, Grey’s Anatomy y Heroes, hasta que su carrera tomó impulso definitivo.

El gran punto de inflexión llegó en 2019, cuando interpretó a Cassie Howard en Euphoria, la exitosa serie de HBO que le valió reconocimiento global y una nominación a los premios Emmy. Desde entonces, su nombre se volvió habitual en producciones de prestigio, entre ellas The White Lotus y diversos proyectos cinematográficos en los que demostró versatilidad y capacidad para encarnar personajes complejos.

Más allá de la actuación

Además de su trabajo frente a cámara, Sweeney fundó su propia productora, Fifty-Fifty Films, desde donde impulsa proyectos propios y participa creativamente en distintas etapas de producción. Esta faceta empresarial amplió su presencia en la industria y contribuyó al crecimiento de sus ingresos.

A ello se suman acuerdos de patrocinio con marcas de alto perfil y contratos cada vez más relevantes, producto de su popularidad internacional y de su posicionamiento como una de las jóvenes estrellas más solicitadas de la actualidad.

Un patrimonio multimillonario

Entre roles protagónicos, producciones propias y campañas publicitarias, Sweeney logró construir una fortuna estimada en 40 millones de dólares. Su capacidad para alternar entre televisión, cine y negocios la ubica ya entre las actrices mejor pagadas de Hollywood, con un futuro que continúa en expansión.

Con solo 27 años, Sydney Sweeney representa una combinación de talento, disciplina y visión empresarial que la mantienen en el centro de la industria del entretenimiento a nivel global.

