La fortuna de Sydney Sweeney: a cuánto asciende el patrimonio de la actriz del momento

Impulsada por su éxito en series y películas de gran alcance internacional, la actriz estadounidense construyó una carrera que hoy se traduce en un patrimonio multimillonario.

Sydney Sweeney se consolidó en los últimos años como una de las figuras más destacadas de Hollywood. Su presencia en producciones de alto impacto, sumada a su trabajo como productora y a múltiples acuerdos comerciales, la posicionaron entre las artistas más influyentes de su generación. Ese crecimiento sostenido también se refleja en sus finanzas: según estimaciones de sitios especializados, la actriz posee un patrimonio neto cercano a los 40 millones de dólares.

Una carrera en ascenso

Nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington, Sydney Sweeney mostró desde niña interés por la actuación. Tras mudarse a Los Ángeles, comenzó a sumar pequeñas participaciones en series como Pretty Little Liars, Grey’s Anatomy y Heroes, hasta que su carrera tomó impulso definitivo.

El gran punto de inflexión llegó en 2019, cuando interpretó a Cassie Howard en Euphoria, la exitosa serie de HBO que le valió reconocimiento global y una nominación a los premios Emmy. Desde entonces, su nombre se volvió habitual en producciones de prestigio, entre ellas The White Lotus y diversos proyectos cinematográficos en los que demostró versatilidad y capacidad para encarnar personajes complejos.

Más allá de la actuación

Además de su trabajo frente a cámara, Sweeney fundó su propia productora, Fifty-Fifty Films, desde donde impulsa proyectos propios y participa creativamente en distintas etapas de producción. Esta faceta empresarial amplió su presencia en la industria y contribuyó al crecimiento de sus ingresos.

Sydney Sweeney

A ello se suman acuerdos de patrocinio con marcas de alto perfil y contratos cada vez más relevantes, producto de su popularidad internacional y de su posicionamiento como una de las jóvenes estrellas más solicitadas de la actualidad.

Un patrimonio multimillonario

Entre roles protagónicos, producciones propias y campañas publicitarias, Sweeney logró construir una fortuna estimada en 40 millones de dólares. Su capacidad para alternar entre televisión, cine y negocios la ubica ya entre las actrices mejor pagadas de Hollywood, con un futuro que continúa en expansión.

Con solo 27 años, Sydney Sweeney representa una combinación de talento, disciplina y visión empresarial que la mantienen en el centro de la industria del entretenimiento a nivel global.

Sydney Sweeney