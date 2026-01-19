Fatal choque en Catamarca: un menor de 17 años murió tras impactar con una camioneta

El trágico accidente ocurrió anoche sobre la Ruta Provincial Nº 1, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. El adolescente fue asistido por el SAME, pero falleció mientras era trasladado al hospital.

Hoy 08:11

Un adolescente catamarqueño de 17 años perdió la vida en la noche del lunes tras protagonizar un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial Nº 1, en el tramo comprendido entre el Callejón Hondo y el kartódromo de Payahuaico, del departamento Fray Mamerto Esquiú.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió alrededor de las 22, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Mondial 110 cc, y por causas que son materia de investigación impactó contra una camioneta Chevrolet. El vehículo mayor era conducido por Matías González, de 21 años, y se encontraba detenido y estacionado a un costado de la ruta.

A raíz del violento choque, el motociclista sufrió gravísimas lesiones. Personal médico del SAME acudió al lugar y lo asistió de urgencia, pero el adolescente falleció mientras era trasladado al Hospital San Juan Bautista.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de San Antonio, sumariantes de la Unidad Judicial Nº 11 y peritos de la Dirección de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción, que investiga las circunstancias del hecho.

Fuente: El Ancasti