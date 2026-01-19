Recuperan más de 1.000 vacas valuadas en $2.000 millones tras una estafa ganadera

El allanamiento tuvo lugar en un campo de Chaján y derivó en el secuestro y traslado de ganado recuperado tras una maniobra fraudulenta.

Hoy 08:17

La policía de la Departamental Río Cuarto recuperó 1060 vacunos de raza mestiza Aberdeen Angus en un campo de la zona rural de Chaján, cerca de Sampacho, en el sur de Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por una estafa millonaria con la venta de ganado, que según fuentes oficiales, supera los $2.000.000.000. Los animales fueron incautados y cargados en siete camiones, para luego ser trasladados a su lugar de origen en la provincia de San Luis.

La causa se disparó tras la denuncia de una maniobra fraudulenta en la comercialización de las cabezas de ganado. Con órdenes de allanamiento en mano, los efectivos irrumpieron en el establecimiento rural y secuestraron los 1060 animales.

El valor de la hacienda recuperada asciende a los dos mil millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de la estafa que investiga la Justicia.

La investigación sigue en curso para determinar la responsabilidad de los involucrados y el destino final de los fondos obtenidos por la venta fraudulenta.