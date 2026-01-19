EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:55

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 20 de enero: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Hamann, E. Ávila, Monte Caseros y Pianetto) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Sauce Bajada (dpto. Banda).

Miércoles 21 de enero: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio 25 de Mayo 3° Ampliación de la ciudad de La Banda; de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Los Inmigrantes de la ciudad Capital (comprendido entre Aguirre, Lavalle, Bélgica, Lamadrid, Colon y J. y B. Díaz) y a las localidades de Tramo 20 y Huaycuru. (dpto. Banda) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Sargento Cabral de la ciudad Capital (comprendido entre Roca, Carranza, La Plata y Peatonal 19).