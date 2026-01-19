Proyecto Ventura, un impulso al bosque nativo y a pequeños productores

El intendente de Villa Atamisqui, Ing. Víctor Rosales, encabezó una reunión en Ventura Pampa con productores de las zonas de Huajla y Piruitas, en el marco del Proyecto Ventura, una iniciativa de manejo sustentable del bosque nativo.

Hoy 09:00

El proyecto está destinado a financiar insumos y trabajos fundamentales para fortalecer la producción sin afectar el ambiente. Incluye la compra de alambrados para animales, represas, esquineros y materiales generales, además de tareas de desborde y limpieza del suelo.

La ejecución del proyecto tiene una duración estimada de 2 a 3 meses, con el acompañamiento y supervisión de un ingeniero forestal, garantizando el cumplimiento de las normas de conservación.

Esta acción es posible gracias a la articulación entre el Colegio de Ingenieros Forestales y la Municipalidad de Villa Atamisqui, beneficiando en esta etapa a ocho pequeños productores, promoviendo el cuidado del bosque nativo y el desarrollo productivo sostenible.